'Ga geen medicijnen hamsteren, anders is er voor anderen niks meer'

Toch is dat aanleggen van een voorraad een probleem denkt Patrick Sturkenboom van Fisher Farma, een groothandel die goed is voor 12 procent van de levering van alle medicijnen in Nederland. "De minister leeft in een utopie als hij denkt dat wij heel makkelijk voorraden kunnen aanleggen. Los van het feit dat we sowieso al tekorten aan medicijnen hebben zijn alle landen nu begonnen aan het inslaan van voorraden. Ook het Verenigd Koninkrijk, dus het is niet zo dat we nu meer kunnen bestellen. In sommige gevallen kunnen we zelfs minder bestellen dan normaal."

Nieuwe keuringen

Het is volgens Sturkenboom een ongeschreven afspraak dat de medicijnen die in land worden geproduceerd eerst aan de behoefte in eigen land moeten voldoen. "Het is niet de bedoeling dat een land een tekort aan medicijnen krijgt doordat rijkere bedrijven in het buitenland alles opkopen." Bij medische hulpmiddelen is het probleem kleiner omdat het veel minder complex is. Medicijnen moeten aan strengere regels voldoen.

Een no-deal-brexit scheurt het Verenigd Koninkrijk af van de EU, waarbij regels en certificaten vervallen en de veiligheid van medicijnen niet langer gegarandeerd zijn. "Engeland wordt echt gezien als een derde land en dat betekent dat als er geen overeenkomst over wordt gesloten, medicijnen en medische hulpmiddelen uit het Verenigde Koninkrijk in Europese lidstaten opnieuw gekeurd moeten worden."