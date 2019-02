Zes jaar cel voor Deense Jehovah's Getuige in Rusland

Een Deens lid van kerkgenootschap Jehovah's Getuigen is in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De rechtbank in Orjol, in het zuidwesten van Rusland, oordeelde dat de 46-jarige Dennis Christensen zich schuldig heeft gemaakt aan extremisme. Hij werd in mei 2017 opgepakt toen de politie binnenviel bij een bijeenkomst waar de Deen voorging in gebed.

"Ik ben het oneens met dit oordeel. Dit is een grote fout", zei Christensen over het vonnis. "Het is ontzettend verdrietig dat dit in Rusland gebeurt. Dit kan ons allemaal overkomen", aldus zijn vrouw. Zijn Russische advocaat gaat met Christensen in gesprek over vervolgstappen en verwacht dat de Deen in beroep gaat tegen de uitspraak.

In 2017 verbood Rusland de Jehovah's Getuigen. Het hooggerechtshof omschreef de beweging destijds als een extremistische sekte. Justitie in Rusland vindt dat het kerkgenootschap gezinnen verwoest, haat zaait en levens bedreigt. Op het moment van het verbod waren er zo'n 175.000 aanhangers van de Jehovah's Getuigen in het land.

Godsdienstvrijheid

"Deze uitspraak laat zien hoe kwetsbaar godsdienstvrijheid is geworden in Rusland", zegt een internationale woordvoerder van de Jehovah's Getuigen.

Niet eerder werd een lid van het kerkgenootschap ook echt veroordeeld in Rusland. Zo'n 100 leden dreigen wel aangeklaagd te worden en ruim 20 leden komen later nog voor de rechter.