Britse woede over Tusks 'speciale plaats in de hel voor radicale brexiteers'

In Britse media wordt inderdaad fel gereageerd op Tusks opmerking en het feit dat hij moest lachen om de verwachte hoon. "Dus jij denkt dat dit grappig is?", schrijft de Daily Mail online in hoofdletters op de voorpagina. The Sun noemt Tusk een "spottende eurocraat" en de Daily Mirror meldt dat Tusk zijn uitspraak deed in een oververhitte, furieuze toespraak.

'Zelfgenoegzame EU'

Ook vanuit de Britse politiek zijn woedende reacties te horen. De Conservatieve politica en vooraanstaande brexiteer Andrea Leadsom noemt Tusks opmerking onacceptabel en schandelijk, en eist excuses. "Ik weet zeker dat hij achteraf zou willen dat hij het niet had gezegd." Een ander parlementslid zegt dat dit soort opmerkingen juist aantonen dat het Verenigd Koninkrijk niet in de EU kan blijven.

"We hebben een plan, meneer Tusk", zegt een andere partijgenoot van Leadsom. "We zijn niet beperkt door die kleingeestige EU-mentaliteit." Oud-minister Crabb vindt Tusks opmerkingen "opvallend, helemaal als je nagaat hoe zelfgenoegzaam sommige EU-functionarissen deden over hoe goed ze zijn in diplomatie". Een ander zegt dat het Britse parlement en volk nog nooit zo beledigd zijn.

Een woordvoerder van premier May zei al snel dat Tusk zich moet afvragen of dit soort uitspraken toegevoegde waarde hebben. "We hebben een grote en levendige referendumcampagne gehad in dit land. Met de allergrootste democratische exercitie uit onze geschiedenis heeft het volk ervoor gekozen de EU te verlaten." Dat referendumresultaat moet worden uitgevoerd, vindt hij.

'Duivelse maniak'

Parlementslid Wilson, van de Noord-Ierse Unionisten (DUP), is nog feller dan de regering en de andere boze Conservatieven. Hij noemt Tusk een "duivelse, drietand zwaaiende euro-maniak". Volgens Wilson willen Tusk "en zijn arrogante EU-onderhandelaars het vuur van angst aanwakkeren om het referendumresultaat omver te werpen".

Ook voormalig UKIP-leider en bekend brexiteer Nigel Farage haalt hard uit naar de EU-topman. "Na de brexit zijn we bevrijd van ongekozen, arrogante pestkoppen zoals jij. Dan kunnen we ons eigen land besturen. Dat klinkt hemels, als je het mij vraagt."