ProRail: met meer politieke wil al per 2030 'metro-achtige' verbinding

De staatssecretaris noemt in haar plan een soort metro-achtige verbinding tussen de vier grote steden in de Randstad, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Breda en Zwolle. Het plan voor dit 'spoorboekloos' rijden (6 intercity's en 6 sprinters per uur) werd in 2012 door Rutte I gepresenteerd. Ook ProRail heeft dit plan op zijn website staan. Daar gaan ze ervan uit dat spoorboekloos rijden op de drukste trajecten al in 2028 gaat gebeuren. Alleen de verbinding met Zwolle ontbreekt op dit lijstje.

Nieuw is dit plan dus niet, maar om het op tijd te realiseren moet er meer geld voor het spoor vrijkomen, denkt Eringa. "Over 10 jaar zijn er 30 procent meer reizigers op het spoor, maar het budget voor spooronderhoud en spoorvernieuwing blijft hetzelfde. Als dat zo blijft kunnen we over 10 jaar niet dezelfde kwaliteit leveren als nu." Hij denkt dat ProRail tegen die tijd 15 procent meer budget nodig heeft om het toegenomen aantal te kunnen verwerken.