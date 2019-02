Boa's in Amsterdam krijgen toch bodycam na geslaagde proef Breda

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in Amsterdam krijgen toch een camera als onderdeel van hun uniform. Burgemeester Halsema heeft de bodycams aan de vakbonden toegezegd. De eerste camera's worden komende zomer uitgedeeld.

De Amsterdamse boa's voerden onlangs actie voor een betere uitrusting. Ze zeggen dat ze niet opgewassen zijn tegen het toenemende geweld op straat, en dat mensen zien dat ze niet bewapend zijn.

Ze eisten dus een wapenstok en pepperspray, maar dat wil de burgemeester niet. Wel zet ze per direct in het centrum een flink aantal extra politieagenten in. Die hebben wel een wapenstok en pepperspray en kunnen meteen bijspringen als een boa met geweld te maken krijgt.

Succes in Breda

In Breda is vorig jaar een proef met bodycams voor handhavers gedaan en de resultaten zijn positief. Mensen zijn tegenover handhavers rustiger als ze weten dat ze gefilmd worden. Daarom krijgen ook alle boa's in Breda een camera.

In een aantal andere steden loopt nog een proef.