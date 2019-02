Paus: seksueel misbruik van nonnen bestaat nog steeds

Paus Franciscus is vastbesloten om een eind te maken aan het seksueel misbruik van nonnen door priesters en bisschoppen. Dat zei hij op een vraag van journalist tijdens een vlucht van Abu Dhabi naar Rome.

De aanleiding voor de vraag was een artikel in een maandblad van het Vaticaan over misbruik van nonnen binnen de katholieke kerk. "Het is waar", zei de paus. "Er zijn priesters en zelfs bisschoppen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Ik denk dat het nog steeds gebeurt, omdat iets niet vanzelf ophoudt."

Hij wees erop dat priesters vanwege misbruik van nonnen op non-actief zijn gezet en dat zijn voorganger paus Benedictus in 2005 een vrouwelijke kloosterorde heeft opgeheven vanwege seksueel misbruik en corruptie. Een woordvoerder van het Vaticaan zei tegen persbureau Reuters dat dit een Franse kloosterorde was.

De paus deed zijn uitspraken tijdens de terugreis van een tweedaags bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten.