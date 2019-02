Paus spreekt katholieke migranten in Abu Dhabi moed in

Paus Franciscus heeft in Abu Dhabi een openluchtmis opgedragen voor 180.000 gelovigen. Nooit eerder vond zo'n grote christelijke dienst plaats op het Arabisch schiereiland, waar de islam in alle landen staatsgodsdienst is.

In een voetbalstadion en via schermen rondom het complex hoorden de aanwezigen hoe de kerkvorst hen moed insprak en verzekerde dat het geloof hen zou steunen. Tegen de toegestroomde katholieke migranten, merendeels uit de Filippijnen, die in de islamitische emiraten veelal ongeschoold werk doen, zei Franciscus dat het "zeker niet eenvoudig is om zo ver van huis te moeten wonen".

Ook zei hij dat Christus "niets luxueus had neergezet" en een eenvoudig leven voorstond, een verwijzing naar de eenvoudige leefomstandigheden van de migranten tussen een bevolking die in weelde baadt.

Migranten maken zo'n 80 procent uit van de bevolking van de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens cijfers van het Vaticaan, de ministaat waar de paus aan het hoofd staat, wonen er meer dan 900.000 katholieken in de emiraten. Zij kunnen hun geloof belijden in kerken, maar mogen dat niet in de openbaarheid doen. In buurland Saudi-Arabië zijn niet-islamitische gebedshuizen verboden.