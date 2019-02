'Kremlin tilde dood Russische huurlingen in Syrië over herverkiezing Poetin heen'

Nabestaanden van Russische huurlingen die in februari vorig jaar bij de strijd in Syrië omkwamen, zijn daar pas in april officieel van op de hoogte gebracht. Dat schrijft persbureau Reuters na gesprekken met nabestaanden en een ooggetuige.

Reuters vermoedt dat er opzet in het spel is. President Poetin had het Russische militair ingrijpen steeds als een groot succes gepresenteerd, met nauwelijks verlies aan mensenlevens. Het Kremlin zou de verliezen verborgen hebben willen houden tot na de presidentsverkiezingen een maand later. Bij die verkiezingen stond de herverkiezing van Poetin op het spel.

Deir al-Zor

Half februari vorig jaar werd bekend dat bij een aanval van de Amerikaanse luchtmacht in de provincie Deir al-Zor, op 7 februari, tientallen Russen waren gedood. Die vochten aan de kant van het Syrische leger en pro-Assad-milities mee tegen bondgenoten van de VS: de door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

In eerste instantie ontkende de Russische regering dat er bij de aanval Russen waren omgekomen. Een week later sprak het Russische ministerie van vijf Russische slachtoffers, allemaal burgers. "Geen tientallen of honderden, dat is desinformatie", zei een woordvoerder.

Sergej Gantsjerov

Een van de omgekomen huurlingen was de 25-jarige Sergej Gantsjerov. Zijn ouders werden pas half april ingelicht. Bij de overdracht van het lichaam kregen ze een overlijdensakte waarop de datum van 7 maart stond vermeld.

De ouders hoorden van een vriend en collega van hun zoon dat die op het moment van de aanval van 7 februari naast Sergej had gestaan. Plotseling werden ze door iets getroffen. De vriend raakte gewond en hoorde tijdens zijn terugkeer naar Rusland dat Sergej was omgekomen.

Andere gevallen

Reuters onderzocht zes vergelijkbare zaken. In alle gevallen waren de lichamen pas na de presidentsverkiezingen aan de familie overgedragen en in al deze gevallen stond in de overlijdensakte dat de slachtoffers eind februari of in maart waren overleden. Ook zouden de families de opdracht hebben gekregen om niet te vertellen hoe de slachtoffers waren omgekomen.

De Russische huurlingen in Syrië zijn niet in dienst van het Russische leger, maar van een Russisch bedrijf dat nauwe banden heeft met het Kremlin. Dat bedrijf wilde niet op vragen van Reuters reageren.