VS doodt meer dan honderd pro-Assad-strijders in Syrië

Bij een Amerikaans bombardement in Syrië zijn woensdag meer dan honderd pro-regeringsstrijders omgekomen. Het bombardement was een reactie op een aanval op het hoofdkwartier van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waarbij één SDF-strijder gewond raakte.

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt tegen CNN dat het ging om een "zelfverdedigingsactie", waarbij luchtaanvallen en artillerievuur werd ingezet. Alleen de pro-Assad-troepen die de Eufraat overstaken werden onder vuur genomen. De rivier geldt als de grens van het militaire gebied.

De Russen zouden via een zogenoemde hotline op de hoogte zijn gesteld van de aanwezigheid van pro-Assad-troepen, voordat de coalitie actie ondernam. Een Russisch parlementslid noemt het bombardement van de coalitie desondanks "onwettig" en een "daad van agressie". De Syrische staatstelevisie spreekt van "een poging om terrorisme te ondersteunen" waarbij "tientallen doden en gewonden" vielen.

Aanval op SDF-hoofdkwartier

Het Amerikaanse leger zegt dat de aanval op de SDF werd uitgevoerd door vijfhonderd pro-Assad-strijders. Er zou gebruikt zijn gemaakt van artillerie- en mortiervuur en tanks van Russische makelij. Het SDF-hoofdkwartier ligt zo'n 8 kilometer ten oosten van het militaire grensgebied tussen de Amerikanen en Russen bij de Eufraat.

In hetzelfde gebied, de oostelijke provincie Deir al-Zor, voerden Nederlandse F-16's namens de coalitie de afgelopen week luchtaanvallen op IS-doelen uit. Een woordvoerder van Defensie kan "ten behoeve van de operationele veiligheid" niet zeggen of bij de aanval van gisteren Nederlanders betrokken waren.

Ook Amerikaanse adviseurs waren ten tijde van de aanval in het hoofdkwartier aanwezig. Het is niet precies duidelijk welke troepen de aanval uitvoerden. Er is volgens de VS geen direct bewijs dat Rusland achter het bombardement zat.

De Amerikanen vermoeden dat het regime met de aanval meer grondgebied wilden innemen, waaronder strategisch belangrijke olievelden die de SDF in november veroverde op IS.