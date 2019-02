Stint definitief niet terug op de weg

De Stint mag definitief niet meer de weg op. Minister Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de aanwijzing van de Stint "als bijzondere bromfiets" officieel heeft ingetrokken.

Na het ongeluk met een Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, was het gebruik van de elektrische bakfiets al tijdelijk verboden. En in december concludeerde Van Nieuwenhuizen na een onderzoek van TNO dat de Stint in zijn huidige vorm niet meer de weg op mag. Volgens haar waren er te grote risico's voor de veiligheid.

Verschillende partijen hadden tegen het voorlopige verbod geprotesteerd en de minister heeft die bezwaren vandaag ongegrond verklaard.

Van Nieuwenhuizen komt nog deze maand met aangescherpte eisen voor nieuwe toelatingen van bijzondere bromfietsen. Om een eventuele terugkeer op de weg mogelijk te maken, zal de Stint, net als iedere andere nieuwe bijzondere bromfiets, moeten voldoen aan de nieuwe eisen. Verder moeten eerst de problemen worden verholpen, die TNO in december beschreef.