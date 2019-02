Vlaamse minister onder vuur na wegzetten klimaatbetogingen als 'complot'

De Vlaams milieuminister Joke Schauvliege ligt onder vuur vanwege de uitspraken die ze afgelopen weekeinde deed over de massale klimaatbetogingen in België. Daarin suggereerde ze dat de betogingen een complot tegen haar waren.

Anderhalve week geleden spijbelden ruim 35.000 kinderen in België om zo aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. Sindsdien is het land in de ban van klimaatprotesten. Vorige week zondag deden er bijvoorbeeld zo'n 70.000 mensen mee aan een klimaatmars in Brussel.

'In scène gezet'

Schauvliege zei zaterdag op de nieuwjaarsreceptie van een belangenvereniging voor boeren dat natuurorganisaties de betogingen "in scène hebben gezet" in een poging haar uit het zadel te krijgen. De Belgische geheime dienst zou het complot tegenover haar hebben bevestigd.

Daarna kreeg ze vanuit alle hoeken kritiek. Milieuorganisaties reageerden verontwaardigd. Oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen vonden dat ze moest opstappen vanwege haar "hallucinante" uitspraken.

De voorzitter van de jongerentak van haar partij CD&V stelde dat ze "een heel sterk signaal" moet afgeven. "Anders dreigt CD&V een hele generatie te verliezen."

Door het stof

Vandaag ging Schauvliege door het stof. Via Twitter en Belgische media bood ze haar excuses aan. Ze had haar uitspraken gedaan in een opwelling, op een moment toen ze weinig had geslapen. Ook had ze niet rechtstreeks contact gehad met de geheime dienst.