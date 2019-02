Justitie eist documenten op van inauguratiecommissie Trump

Federale aanklagers in de Verenigde Staten hebben documenten opgevraagd bij de commissie die de inauguratie van president Trump heeft geregeld. Het is een nieuwe stap in een onderzoek dat sinds eind vorig jaar loopt naar de financiën van de commissie.

Een woordvoerder van de inauguratiecommissie zegt te zullen meewerken aan het onderzoek. Er is niet bekendgemaakt wat voor documenten zijn opgevraagd, maar volgens de Wall Street Journal en The New York Times gaat het onder meer om gegevens over donoren.

Foto's met Trump

Onderzocht wordt of de donoren toezeggingen zijn gedaan in ruil voor hun donatie. Die toezeggingen zouden variëren van zakelijke contracten en politieke gunsten tot fotomomenten met president Trump.

Ook onderzoeken de aanklagers of voor de inauguratie donaties uit het buitenland zijn binnengekomen, wat van de wet eveneens niet mag. The New York Times schreef eerder dat er mogelijk donaties waren uit landen in het Midden-Oosten, zoals Qatar en Saudi-Arabië.

Michael Cohen

Voor de inauguratie, begin 2017, zamelde de commissie een recordbedrag in van 107 miljoen dollar. Toen in december bekend werd dat er een onderzoek kwam, zei een woordvoerder van de president dat Trump zelf niets te maken had met de financiering.

Het onderzoek naar de inauguratiecommissie kwam aan het rollen toen documenten in beslag waren genomen in de zaak tegen Trumps voormalige advocaat Michael Cohen. Die is veroordeeld omdat hij tijdens de presidentscampagne zwijggeld had betaald aan vrouwen die zeiden dat ze een relatie met Trump hadden gehad.