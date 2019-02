'Een derde van ijskappen Himalaya smelt zeker af'

Aan het eind van deze eeuw zal zeker een derde van het gletsjerijs van de Hindoekoesj- en Himalaya-bergketens verdwenen zijn, zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad. Dat staat in een studie van het International Centre for Integrated Mountain Development.

Het verdwijnen van de gletsjers zal ernstige gevolgen hebben voor de bijna 2 miljard mensen die afhankelijk zijn van het water uit rivieren die door deze gletsjers worden gevoed. "Dit is een klimaatcrisis waar je nog niet over hebt gehoord", zegt de Nederlandse onderzoeksleider Flip Wester in Britse media.

"Zelfs als we de klimaatverandering heel ambitieus bestrijden, verliezen we een derde van de gletsjers", zegt Wester. "Dat was voor ons een schokkende ontdekking."

Beide bergketens liggen in Centraal-Aziƫ. Samen strekken ze zich uit over acht landen: Afghanistan, Pakistan, China, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh en Myanmar.