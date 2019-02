Eenmalig inchecken in ov komt er toch niet

Reizigers in de trein, tram en bus moeten meerdere keren blijven in- en uitchecken als ze met verschillende vervoerders reizen. De overstap naar één systeem voor alle verschillende vervoerders is te duur, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet beloofde in 2015 een invoering van 'enkelvoudig' in- en uitchecken, op aandringen van de Tweede Kamer. Het huidige systeem bleek niet gebruiksvriendelijk, wat ertoe leidt dat reizigers fouten maken en op extra kosten worden gejaagd. Ook duurt het ieder keer in- en uitchecken te veel tijd, vond de Tweede Kamer.

Minder fouten

De vervoerders snappen het probleem, maar zeggen dat het invoeren van een nieuw systeem niet gemakkelijk is. Uit onderzoek is nu gebleken dat er steeds minder fouten worden gemaakt. In 2017 werden 400 miljoen treinreizen gemaakt en bij 211.000 gevallen (0,06 procent) is een verkeerde paal gebruikt, staat in de brief.

Verder is de reizigersinformatie volgens Van Veldhoven veel beter geworden en heeft het sluiten van de ov-poortjes op stations de overstapproblemen verminderd.

Apps

Het ontwikkelen van een nieuw systeem kost 22 miljoen euro. Daarna moet ieder jaar 7,7 miljoen euro worden betaald voor het onderhouden van de nieuwe software.

Van Veldhoven gelooft dat nieuwe technieken, zoals betalen via apps, over enkele jaren enkelvoudig inchecken wel mogelijk maken.