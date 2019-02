Van 'onacceptabel' tot alle begrip: Kamer verdeeld over scholenoproep

Verbazing en boosheid maar ook steun en begrip in de Tweede Kamer om een oproep van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders aan scholen om zieke docenten niet te vervangen. Volgens verenigingen staan schoolleiders onder grote druk en kunnen ze door het niet vervangen van docenten een signaal afgeven aan politiek en samenleving.

Maar dat signaal wordt niet door iedereen als positief ervaren.

"Onverantwoord en onacceptabel om kinderen bewust onderwijs te onthouden", zegt CDA-Kamerlid Rog, die het moreel gezien "onhoudbaar" noemt. Volgens Rog druist de oproep tegen het recht in dat kinderen hebben om onderwijs te genieten. "Ik kan mij niet voorstellen dat schoolleiders gehoor geven aan deze absurde oproep".

Ook de PVV keurt de oproep af. "Echt een rare actie", zegt Kamerlid Beertema. "Ouders, regering, Tweede Kamer, iedereen weet al dat er een systeemcrisis is in het onderwijs. Wat is dan de boodschap aan de getroffen ouders?"

De VVD begrijpt dat het niet eenvoudig is voor de schoolleiders, zeker niet in deze tijden van griep. "Maar je zult toch eerst moeten kijken of vervanging mogelijk is", aldus Kamerlid Heerema.

GroenLinks en SP hebben juist begrip voor de oproep. "Er is echt iets aan de hand", zegt Kamerlid Westerveld (GL).

"Volkomen gelijk hebben ze", vindt SP-Kamerlid Kwint. "Nu al blijkt dat vervanging nauwelijks lukt. Het ziekteverzuim is torenhoog en het kabinet is druk bezig met allerlei overlegtafels terwijl het probleem zonneklaar is: er zijn gewoon te weinig leraren."