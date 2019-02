Oproep aan scholen om zieke docenten niet te vervangen

Ouders kunnen deze week voor een vervelende verrassing komen te staan. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept directeuren op om geen vervangende docent te regelen bij een ziekmelding. Hiermee wil de vereniging aan de politiek en de samenleving het signaal afgeven dat het schoolleiders niet langer lukt vervanging te regelen, en dat ze daarbij onder grote druk staan.

De vereniging waarschuwt dat er behalve een lerarentekort ook een groeiend tekort aan schoolleiders is. "We merken dat vacatures voor schoolleiders steeds moeilijker vervuld worden. Straks is er niemand meer om 's ochtends om 07.00 uur het telefoontje van een zieke docent op te nemen en een vervanger te regelen. We moeten nu een krachtig signaal afgeven."

Naast de oproep maakt de AVS ook de resultaten bekend van een peiling onder 1400 schoolleiders. Daaruit blijkt dat een op de drie ziekmeldingen van docenten niet kan worden opgelost. Een derde wordt met kunst- en vliegwerk opgelost, door bijvoorbeeld gepensioneerden, onderwijsassistenten of een directeur voor de klas te zetten. Voor het resterende deel van de ziekmeldingen is er wel een oplossing.

Naar huis of geen les

De AVS verwacht dat zo'n 700 scholen gehoor geven aan de oproep. Dat betekent dat kinderen ofwel naar huis worden gestuurd, of worden opgevangen in de klas, zonder les. De invulling kan per school verschillen: de ene school regelt één dag geen vervanging, de andere meerdere dagen.

Zo gaat Hans Koevoets, directeur van kindcentrum Het Palet in Zoetermeer, deze week geen vervangers regelen. Hij heeft al het hele schooljaar moeite om docenten te vinden, en probeert de problemen zo klein mogelijk te houden met behulp van het rouleren van docenten en de aanstelling van een onderwijsassistent.

'Ouders zijn hier niet verantwoordelijk voor

Er zijn ook scholen die niet meewerken aan de oproep van de schoolleidersvereniging, zoals basisschool De Flierefluiter in Zwaag. Directeur Patricia Meyer ondersteunt de actie, maar regelt bewust wel vervanging bij ziekte. "Een actie als deze kun je beter vooraf plannen, want geen enkele ouder heeft 's ochtends om 08.30 uur een alternatief. Ouders zijn niet verantwoordelijk voor dit probleem."

Meyer heeft het afgelopen schooljaar al meerdere malen klassen naar huis gestuurd. Momenteel zijn er drie mensen langdurig ziek en heeft één docent griep. Daarom staat nu een onderwijsassistent voor de klas, en hebben er eerder zelfs stagiaires voor de klas gestaan. "Het kan gewoon niet anders", verzucht Meyer.

De AVS erkent dat het meedoen aan de actie een lastige keuze is. "We merken dat veel scholen het moeilijk vinden om de ouders zoiets aan te doen. Maar doen we dit niet, dan hebben we over een poosje een veel groter probleem. De maatschappij en ouders moeten begrijpen dat deze impopulaire beslissing er wellicht op lange termijn voor zorgt dat je genoeg schoolleiders behoudt."