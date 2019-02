Rapper 21 Savage blijkt illegale migrant en moet VS mogelijk uit

De rapper 21 Savage moet mogelijk de Verenigde Staten uit. De immigratiedienst heeft hem gearresteerd omdat hij geen verblijfsvergunning heeft.

Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is gebleken dat de 26-jarige rapper, die eigenlijk Sha Yaa Bin Abraham-Joseph heet, in 2005 als Britse tiener naar Atlanta is gekomen. Nadat zijn visum na een jaar was afgelopen, is hij in de VS gebleven.

21 Savage heeft in interviews geregeld verklaard dat hij in Atlanta is opgegroeid. Een woordvoerder van de immigratiedienst zegt tegen CNN dat zijn imago onecht is.

Hij werd opgepakt bij een gerichte handhavingsactie van de immigratiedienst en de politie. 21 Savage werd in 2014 veroordeeld voor een drugsdelict; daardoor valt hij waarschijnlijk niet binnen de Dreamers-wet die illegalen beschermt die als kind naar de VS zijn gekomen.

Rolmodel

"We zijn naarstig aan het proberen om meneer Abraham-Joseph vrij te krijgen en om eventuele misverstanden op te lossen", reageert zijn advocaat tegenover entertainmenttijdschrift Variety. 21 Savage is volgens haar een rolmodel omdat hij zich inzet voor projecten die kansarme jongeren moeten leren om met geld om te gaan.

21 Savage is in de VS een succesvolle rapper. Zijn tweede studioalbum I am > I was kwam in december binnen op nummer 1 in de Billboard-albumlijst en hij nam nummers op met Drake, Post Malone en Cardi B.

De rapper zit nu in hechtenis in de staat Georgia. Een asielrechter zal over zijn lot beslissen.