Korporaal Anna wint Heel Holland Bakt

Het populaire televisieprogramma Heel Holland Bakt is gewonnen door Anna Yilmaz (29), in het dagelijks leven korporaal bij de marine.

Bij de slotopdracht maakte ze een taart versierd met tulpen, die grote indruk maakte op de jury. Meesterpatissier Robèrt van Beckhoven en culinair journalist Janny van der Heijden waren ook de eerdere afleveringen al te spreken over Anna's nette en precieze manier van werken.

Voor de Turks-Nederlandse Anna is het een droom die uitkomt. "In een keer zie je je foto en dan denk je: hé dat ben ik. Het is heel onwerkelijk." Minister Bijleveld van Defensie heeft haar op Twitter meteen gefeliciteerd en zegt dat Defensie "supertrots" is op haar.

De andere finalisten waren ontwerpster Maroeska Metz (60) en Nicole Meijer (38), die teamleider in de thuiszorg is. Jurylid Van der Heijden toonde zich tevreden over de finale van de zesde editie van het razend populaire bakprogramma. "Ze hebben echt laten zien dat ze aan elkaar gewaagd zijn", zei ze.

Bij de slotopdracht moesten de bakkers een zogenoemde gravity-taart maken, een zwevend baksel. Maroeska's taart viel op doordat die echt zweefde; ze maakte daarbij gebruik van een grote elektromagneet.

Naar Heel Holland Bakt kijken gemiddeld zo'n 3,5 miljoen kijkers. Vorig jaar werd het programma gewonnen door Hans, een student technische bedrijfskunde. Tegenwoordig is hij in de leer bij een chocolatier.