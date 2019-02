Voetbal- en hockeywereld twijfelen over nut van selectie bij jonge kinderen

Benjamin Sietsma, coördinator van de onderbouw bij de Groningse voetbalclub Be Quick 1887, heeft de vrijdagmiddag ingeruimd voor het experiment. "We gaan het zo proberen in te richten, dat het voor iedereen zo leuk en uitdagend mogelijk is. Iedere week gaan we op een andere manier training- en wedstrijdgroepjes formeren. Niet op de klassieke manier, door de besten bij elkaar te plaatsen, maar door in te delen op lengte, geboortemaand of volledig willekeurig. Ondertussen vullen wij allerlei vragenlijsten in voor de KNVB, zodat zij daar onze bevindingen precies kunnen bijhouden. Stap voor stap, dit is best een cultuurverandering in het voetbal."

"We kunnen nu nog niet bewijzen dat dit werkt", zegt Sietsma. "Maar ik denk dat het wel helder is dat de huidige aanpak niet werkt. We missen inderdaad talent, dat blijkt wel uit het zogenoemde geboortemaand-effect. Selectieteams zitten vol kinderen uit de eerste helft van het kalenderjaar, die over het algemeen iets verder zijn in hun ontwikkeling. Kinderen die toevallig in november of december zijn geboren, worden veelal over het hoofd gezien."

Straatvoetbal

Voetbalvereniging Orion uit Nijmegen begint met de allerjongste kinderen, de onder 8- en onder 9-teams, die op maandag gezamenlijk trainen. De komende jaren komt daar volgens hoofd jeugdopleiding Maarten van Helvoirt steeds een lichting bij, tot alle teams tot de onder 12 op deze manier trainen.

Daarnaast komt er op vrijdagmiddag voor iedereen een 'instuifmiddag' bij, waar kinderen vrij kunnen inlopen en kunnen trainen rond een bepaald thema, van voetbaltechniek tot straatvoetbal en bredere motorische vaardigheden die een relatie met de sport hebben. Dat laatste komt voort uit een ander nieuw inzicht in de sportwetenschap: kinderen moeten eigen keuzes kunnen maken willen zij zich optimaal ontwikkelen.

De wedstrijden gaan bij Orion nog wel op de 'ouderwetse' manier. Van Helvoirt: "Daar is de het huidige competitiesysteem van de KNVB nog niet op ingericht, je wilt niet dat gemengde teams van kinderen van verschillend niveau het risico lopen dik te verliezen omdat ze compleet verkeerd zijn ingedeeld. Maar ook daar zijn op de langere termijn mogelijkheden voor, met andere competitievormen."

Stress

De Maastrichtse Hockey Club (MHC) gaat een stap verder. Daar spelen vrijwel alle kinderen tot 12 jaar wél hun wedstrijden met teams waarin goede en minder goede bewegers gemixt zijn. "Selecties brengen best veel stress met zich mee in de praktijk", weet bestuurslid Patrick Maas, die ook een meisjesteam coacht. "En stress wil je zoveel mogelijk weghouden bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Laat ze lekker spelen! Vanaf 13 gaan prestaties bij ons wel een steeds grotere rol spelen, dan kunnen kinderen ook beter omgaan met die druk."

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft MHC flink geïnvesteerd in de coaches. Ieder team heeft nu een betaalde trainer die ook bij de wedstrijden aanwezig is. De reacties op de nieuwe aanpak zijn wisselend, zegt Maas. "We krijgen veel positieve reacties, maar er zijn prestatieve ouders die hier moeite mee hebben. Bij de kinderen hebben we gemerkt dat motivatie heel belangrijk is. Als iedereen zijn best doet, hebben de betere spelers minder moeite met verschillen dan als sommigen voor hun gevoel de kantjes er af lopen. Daar gaan we nu meer op letten bij de indelingen van teams. Het is iets nieuws, we blijven leren."