'Morgen drinken we champagne, want ons kind wordt eindelijk erkend'

Meertens' zoon Pieter werd in juli 1995 levenloos geboren, na 32 weken zwangerschap. "Het was een afschuwelijke bevalling, we wisten al dat hij dood was. Daarna hebben we hem begraven, maar het voelde nooit afgesloten."

Geyteman wilde dat haar geschiedenis klopte, vertelt ze. "Als ik nu inlog op MijnOverheid.nl staat daar dat ik twee kinderen heb gekregen, terwijl ik drie kinderen op de wereld heb gezet. Mijn geschiedenis zou zo niet kloppen. Ik wilde dat als wij er niet meer zijn dat zij ook terug te vinden is als onderdeel van ons gezin."

Dat zat ook Meertens dwars. "Ik word ermee geconfronteerd bij de kleinste dingen. Als ik bijvoorbeeld een sollicitatiebrief stuur, zeg ik dan dat ik twee of drie kinderen heb? Voor mij voelde het altijd al alsof ik naast mijn twee dochters ook een zoon had, maar het was nog niet officieel."