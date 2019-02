Laatste kinderen weg uit omstreden immigratieopvang Nauru

Er wonen binnenkort geen kinderen meer in het omstreden Australische vluchtelingenkamp op het eiland Nauru. De laatste vier mogen binnenkort met hun gezinnen vertrekken naar de VS, heeft premier Morrison bekendgemaakt.

Australiƫ voert een hard immigratiebeleid, waarbij iedereen die illegaal probeert het land binnen te komen zijn recht op verblijf verspeelt en naar een immigratiecentrum buiten het land wordt overgeplaatst. Een van die plekken is Nauru, in de Stille Oceaan.

Voorstanders van het beleid wijzen op de drastische daling van het aantal immigranten dat de gevaarlijke overtocht per boot onderneemt. Tegenstanders vinden dat asielzoekers niet eerlijk worden behandeld, geen uitzicht krijgen op een beter leven en fysiek en psychisch lijden.

Aanzuigende werking

Met name werd er gepleit een uitzondering te maken voor de kinderen, maar de regering vreesde dat dat een aanzuigende werking zou hebben, waardoor juist kwetsbare groepen de overtocht zouden wagen. In 2016 werd met president Obama afgesproken dat de VS de uitgewezen kinderen zou opvangen.

In totaal zaten er ruim 200 kinderen vast op Nauru. Morrison zegt dat zijn kabinet methodisch en in stilte gewerkt heeft om dat aantal te verminderen en nu de laatsten kunnen vertrekken. In totaal wilde de VS 1250 mensen opnemen.

Begeleiding

De oppositie is blij met de aankondiging, maar is teleurgesteld dat een oplossing zo lang duurde. "Ze zijn er jaren en jaren weggekwijnd. Deze kinderen zullen nog jaren begeleiding nodig hebben", zegt de leider van de Groenen.

Australiƫ heeft nog een tweede omstreden kamp, op het eiland Manus bij Papoea-Nieuw-Guinea. Daar worden alleenstaande mannen opgevangen. De oppositie wil met een nieuwe wet regelen dat artsen meer zeggenschap krijgen over het lot van de vastgezette immigranten.