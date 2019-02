Gouverneur Virginia: ik stond toch niet op racistische foto

De gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia ontkent bij nader inzien dat hij op de racistische foto staat waarmee hij in de problemen is gekomen. Hij is dan ook niet van plan af te treden, zei hij op een persconferentie.

Gisteren ontstond ophef over de foto uit de studententijd van de Democratische gouverneur Northam. Op die foto uit 1984 is een man te zien die zwart geschminkt is ('blackface'). Naast hem staat iemand die verkleed is als lid van de racistische beweging Ku Klux Klan.

De gouverneur bood in eerste instantie via Twitter excuses aan voor de "duidelijk racistische en aanstootgevende" foto die op zijn jaarboekpagina verscheen. Maar op de persconferentie zei hij dat hij bij nader inzien niet op de foto staat, na uitvoerig overleg met zijn familie en vrienden. "Het duurde even voor ik er zeker van was dat ik het niet was. Maar ik ben er nu zeker van."

Niet aftreden

Hij erkende wel dat hij in het verleden fouten heeft gemaakt. Zo trad hij in het verleden op als imitator van Michael Jackson bij een danswedstrijd. Ook daar schminkte hij zijn gezicht. "Ik won die wedstrijd omdat ik de moonwalk had geleerd", zei hij. Daar bood hij wel zijn excuses voor aan. "Ik wil graag laten zien dat ik niet de man ben die ik toen was."

Northam gaat dan ook niet aftreden, zoals vandaag door hooggeplaatste leden van zijn Democratische partij was geƫist. Onder anderen voormalig vice-president Joe Biden zei dat Northam "alle morele autoriteit" heeft verloren. Zwarte politici in Virginia noemden de foto "walgelijk".