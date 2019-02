Verslaafd aan de pijnstillers: 'Oxycodon was een warme deken'

Toch was Kuik tijdens haar behandeling van twee maanden blij met de medicatie. "Ja natuurlijk, het medicijn was als een warme deken die ik op dat moment nodig had. Mijn lichaam had zoveel pijn, zo voelde ik dat niet meer", zegt Kuik. "Tijdens een ziekte is het heel fijn om van bepaalde gedachtes af te komen. Daar zorgde oxycodon voor. Het gaf een euforisch gevoel, een soort high. Maar ik merkte ook al snel dat ik een steeds hogere dosis nodig had om dat euforische gevoel te krijgen."

Na een aantal maanden moest Kuik met het middel stoppen. Ze kreeg vrijwel meteen afkickverschijnselen. "Het was heel lastig. Ik had last van koorts, spugen, duizeligheid. Mijn hele lichaam verkrampte van de pijn. Ik heb mezelf een week lang opgesloten op mijn kamer om het door te zetten."

Nu gebruikt Kuik niet meer. "Maar het is wel moeilijk om er niet meer aan te denken als je eenmaal verslaafd bent geweest. Je moet elke dag de bewuste keuze maken om niet meer te gebruiken." En dat is moeilijk, gaat ze verder. "Want het is makkelijk om aan oxycodon te komen. De vraag naar het middel is de laatste jaren veel groter. Via internet kan je het bijvoorbeeld makkelijk krijgen."

Betere screening

De nieuwe maatregelen van Bruins moeten het gebruik van de zware pijnstillers terugdringen. Artsen, apothekers en andere experts gaan voorlichting geven en er komt nog meer onderzoek naar de werking van de opioïden. Kuik denkt dat er ook een betere screening moet komen bij de patiënten. "De doktoren moeten beter kijken naar de persoon die voor ze zit dan naar het blaadje met de gegevens. Verslavingsgevoelige mensen moeten deze medicatie niet krijgen."

Maar niet alles gaat fout, zegt Kuik. "Het is een goed middel voor heel veel klachten. Maar er is betere begeleiding en korter gebruik nodig. Zo kunnen we voorkomen dat iemand verslaafd wordt."