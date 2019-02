Reconstructie van miljoenenroof in bank Oudenbosch

De rechtbank heeft gisteravond een deel van de kluisjesroof in Oudenbosch gereconstrueerd. Daarbij was ook een van de verdachten aanwezig. Over de reconstructie of de resultaten daarvan zijn verder geen mededelingen gedaan, aldus Omroep Brabant.

Bij de kluisjesroof begin maart vorig jaar liet een aantal mensen zich voor het weekend insluiten in het filiaal van de Rabobank in Oudenbosch. In twee dagen tijd werden 330 kluisjes stuk voor stuk leeggehaald, De totale buit is onbekend, maar bedraagt waarschijnlijk miljoenen euro's.

Uit het onderzoek van de politie kwamen vier verdachten in beeld. Twee daarvan, ex-beveiligers van de bank, zijn aangehouden en zitten vast. De reconstructie van gisteravond vond plaats op verzoek van de advocaat van een van hen.

Met de stopwatch in de hand

De geboeide verdachte, de 46-jarige Agron K. werd tijdens de twee uur durende reconstructie omringd door politiebeveiligers. De rechters leken vragen aan hem te stellen, meldt Omroep Brabant.

Daarna ging het gezelschap met de advocaat van de man en de officier van justitie naar binnen. Daar werd volgens onbevestigde berichten een deel van de kluis leeggehaald om te zien hoeveel tijd het kost om 330 kluisjes open te maken en te legen. Een speciaal team legde alle belangrijke handelingen vast met camera's.

Ook de alarmsystemen van de Rabobank werden bekeken. Over de bijeenkomst zijn verder geen mededelingen gedaan. Op de volgende zitting, volgende maand, wordt meer bekend.

7,1 miljoen euro

De Rabobank is nog druk bezig met de gedupeerden schadeloos te stellen. Eind vorig jaar bleek dat tot nu toe zestig procent van de slachtoffers is gecompenseerd met in totaal 7,1 miljoen euro. In maart verwacht de bank een schadevergoeding te hebben betaald aan negentig procent van de gedupeerden.

De twee andere verdachten zijn vermoedelijk naar het buitenland gevlucht. De miljoenenbuit is spoorloos.