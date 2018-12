Rabo keerde ruim 7 miljoen uit aan slachtoffers kluisjesroof Oudenbosch

Gedupeerden van de kluisjesroof in Oudenbosch hebben tot nu toe ruim 7 miljoen euro gekregen. Daarmee is 60 procent van de slachtoffers gecompenseerd.

De bank verwacht dat in maart 90 procent een schadevergoeding heeft gekregen, schrijft Omroep Brabant. Een bankmedewerker sprak vandaag over een "heel lastige opgave" omdat nauwkeurig moet worden vastgesteld wat er in de 330 kluisjes lag.

Hij deed dat tijdens een tussentijdse zitting van de rechtszaak tegen de twee beveiligers van de bank die worden verdacht van hulp bij de roof.

Hulp van binnenuit

De kluisjesroof werd begin maart ontdekt in de bank in Oudenbosch. Al snel was duidelijk dat de daders van binnenuit hulp moeten hebben gehad.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de bankrovers te werk gingen: