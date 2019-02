'Kind met gedragsprobleem te makkelijk in pleeggezin geplaatst'

Kinderen met gedragsproblemen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, worden te makkelijk in een pleeggezin geplaatst. Dat zeggen deskundigen tegen het televisieprogramma De Monitor. De deskundigen maken zich zorgen over het hoge percentage plaatsingen dat voortijdig wordt beëindigd en de uitval van pleegouders.

In de Jeugdwet uit 2015 staat dat kinderen bij voorkeur in een gezinssituatie moeten komen in plaats van een instelling. Dat is volgens deskundigen een belangrijke reden waarom het vaak mis gaat. 45 procent van de plaatsingen eindigt voortijdig in een zogenoemde breakdown.

"Voor sommige kinderen is professioneel ouderschap nodig. Denk aan kinderen met een licht verstandelijke beperking, die verwaarloosd of mishandeld zijn en hechtingsproblematiek hebben. Die kun je niet zomaar in een pleeggezin plaatsen", zegt de Leidse lector residentiële jeugdzorg Peer van der Helm tegen De Monitor.

Andere jeugdzorgexperts zeggen dat het te veel draait om geld. Een kind in een pleeggezin plaatsen is een stuk goedkoper dan in een gezinshuis of instelling. Veel gemeenten zeggen dat ze te weinig geld van de rijksoverheid krijgen voor de zorg die ze moeten inkopen.

Ook pleegouders trekken aan de bel

Het programma, dat morgenavond wordt uitgezonden, ondervroeg ruim 300 pleeggezinnen in Zeeland, Overijssel, Groningen en Drenthe. Volgens zes op de tien pleegouders zijn de problemen van pleegkinderen de laatste jaren zwaarder geworden. Ook zegt bijna de helft van de pleegouders dat de gedragsproblemen bij sommige kinderen zo groot zijn dat ze de zorg niet aankunnen. Ze vinden ook dat ze te weinig worden ondersteund.

In een reactie laat Jeugdzorg Nederland aan De Monitor weten de signalen te herkennen, maar "dat het niet altijd te maken heeft met de beslissing vooraf". Volgens Jeugdzorg wordt er hard aan gewerkt om het aantal 'breakdowns' terug te dringen en de uitval van pleegouders te verminderen.