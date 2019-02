Fotograferen à la Rembrandt: 'Een zoektocht naar het juiste licht'

Ook fotografe Carla van de Puttelaar laat zich inspireren door de manier waarop Rembrandt zijn modellen laat zien. "Rembrandt maakt zijn modellen niet mooier, hij laat ze zien zoals ze zijn. Voor hem was dat ook schoonheid. Met plooien en rimpels, die in het scherpe licht worden geaccentueerd. Dat probeer ik ook te gebruiken in mijn werk."

Van de Puttelaar maakte in 2015 in opdracht van het Rembrandthuis een fotoserie geïnspireerd op de vrouwelijke naaktschilderijen van Rembrandt. Haar foto's werden getoond naast de tentoonstelling 'Rembrandts naakte waarheid'.

"Net als Rembrandt werk ik alleen met daglicht", zegt Van de Puttelaar. "Dat Hollandse licht is juist heel mooi en over het algemeen scherp, dus dan krijg je een enorm verschil in licht en donker."

In deze video laat fotografe Carla van de Puttelaar zien hoe haar intense zoektocht naar het licht van Rembrandt verloopt: