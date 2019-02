Ook Stichting KijkOnderzoek verzamelde data met omstreden methode

Een deze week in opspraak geraakte methode die internetgiganten Facebook en Google benutten om gegevens over gebruikers te verzamelen, wordt ook in Nederland gebruikt, bij het zogenoemde MediaPanel. Dat panel brengt in opdracht van de Verenigde Internet Exploitanten (Vinex) en tot voor kort Stichting KijkOnderzoek (SKO) het internetgedrag van mensen in kaart, in ruil waarvoor de panelleden een kleine vergoeding krijgen.

Het internetverkeer van de Androidgebruikers in het panel wordt gevolgd door een app met een zogenoemde VPN, een beveiligde internetverbinding. Daardoor is te zien welke sites iemand bezoekt en welke apps hij of zij gebruikt, maar in sommige gevallen ook welke informatie er naar websites wordt gestuurd. Als je bijvoorbeeld naar websites over soa's gaat, is dat ook te zien.

Versleuteld

"Het overgrote deel van de websites heeft een versleutelde verbinding, waardoor we niet kunnen meekijken. Het is de verantwoordelijkheid van de website of app om een verbinding te versleutelen", zegt Jonathan Brown van Kantar Media, dat het onderzoek via MediaPanel uitvoert.

Facebook ging overigens wel verder. Dat bedrijf gebruikte een truc om in de inhoud van versleuteld verkeer te kijken. Zo ver ging dit onderzoek niet.