'Ook Google verzamelde internetverkeer en privégegevens via app'

Naast Facebook zou ook Google gebruik hebben gemaakt van een app die internetverkeer en informatie van gebruikers verzamelde. Volgens technologiewebsite TechCrunch lijkt de app veel op een omstreden app van Facebook, waarmee onder meer tieners 20 dollar per maand werd geboden om inzage te krijgen in hun internetverkeer. Google heeft de app inmiddels uitgeschakeld.

Met de app Screenwise Meter bood Google gebruikers geen geldbedrag, maar cadeaukaarten in ruil voor toegang tot hun internetverkeer. In eerste instantie was de app te downloaden voor gebruikers vanaf 13 jaar, maar later is de minimumleeftijd verhoogd naar 18 jaar. 13-jarigen konden nog wel aan het programma worden toegevoegd door meerderjarige gezinsleden.

Net als bij de Facebook-app werd Screenwise Meter verspreid via het zogenoemde Enterprise Developer Program, het ontwikkelaarsprogramma van Apple. Apps met dat certificaat worden door Apple aangemerkt als testversies of apps voor intern gebruik, waardoor ze zonder goedkeuring van Apple op iPhones geïnstalleerd kunnen worden.

Testversies

De certificaten waarmee Facebook deze versies van apps kan verspreiden, zijn direct door Apple ingetrokken. Dat heeft gevolgen voor onder meer testversies van Facebook en Instagram die het techbedrijf wil uitbrengen. Of Google op dezelfde manier wordt bestraft, is nog onduidelijk.

Google geeft tegenover TechCrunch toe dat er fouten zijn gemaakt bij de verspreiding van de app. "De Screenwise Meter iOS-app had nooit binnen het ontwikkelaarsprogramma moeten vallen. Dat was een fout en we bieden daarvoor onze excuses aan." De techgigant heeft de app enkele uren na de eerste reactie stopgezet.

Het bedrijf zegt dat het gebruik van de meekijk-app volledig vrijwillig was. "We zijn er tegenover gebruikers duidelijk over geweest hoe we hun data met deze app zouden gebruiken. We hebben geen toegang tot versleutelde gegevens in apps en op apparaten. En gebruikers kunnen wanneer ze willen uit het programma stappen", zei een woordvoerder nog voordat Screenwise was uitgeschakeld.