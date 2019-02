Minstens dertig asielkinderen vragen op valreep alsnog kinderpardon aan

'Buitengewoon wrang'

Martin Vegter van kinderrechtenorganisatie Defence for Children zou het "buitengewoon wrang" vinden dat een groep kinderen die geen pardon aanvroeg, maar wel vijf jaar of langer in Nederland is, nu mogelijk niet in aanmerking komt voor de soepeler regeling. "Zij hebben juist het advies van de staatssecretaris opgevolgd om geen kansloze aanvraag te doen. Als zij nu buiten de boot vallen zit je straks met een nieuwe groep gewortelde kinderen."

Staatssecretaris Harbers zei woensdag in het debat over de versoepeling van het kinderpardon dat "de herbeoordeling gaat over de afgewezenen voor de definitieve regeling die in Nederland zijn".

Hoewel de regeling dus niet lijkt te gelden voor kinderen die nu alsnog een aanvraag doen, kan het ministerie dat desgevraagd niet ontkennen of bevestigen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) komt volgende week met duidelijkheid over de nieuwe regeling.