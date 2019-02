Q-koortspatiënten kunnen 15.000 euro krijgen

Q-koortspatiënten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, krijgen 15.000 euro. Eerder sprak het kabinet nog van maximaal dat bedrag, maar het heeft nu besloten dat alle patiënten 15.000 euro krijgen.

Minister Bruins kondigde in september aan dat Q-koortspatiënten en nabestaanden een tegemoetkoming kunnen aanvragen. Het bedrag is niet bedoeld als schadevergoeding, maar als gebaar en als erkenning voor het opgelopen leed.

Nadat in 2006 op geitenbedrijven, vooral in Noord-Brabant, Q-koorts was uitgebroken, liepen veel mensen de ziekte op. Tientallen van hen overleden. De Nationale ombudsman deed in 2017 een beroep op het kabinet om een gebaar te maken.

2000 aanvragen

De aanvraagtermijn voor de regeling liep gisteren af en zo'n 2000 mensen hebben er een beroep op gedaan. Als het bedrag lager dan 15.000 euro zou worden, zouden patiënten en nabestaanden dat volgens Bruins als een klap in het gezicht kunnen ervaren. "Bij die mensen zit nog veel leed en ik denk dat het goed is om het nu zo te bepalen", zei de minister.

Oorspronkelijk had het kabinet in totaal 14,5 miljoen euro voor de uitkering uitgetrokken, maar dat wordt nu dus waarschijnlijk meer. Bruins denkt dat het nog een paar maanden duurt voordat de aanvragen zijn beoordeeld.