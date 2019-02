Zes jaar cel voor fatale klappen in grillroom Utrecht

De Utrechter Dirk K. heeft zes jaar cel gekregen voor een dodelijke mishandeling in een afhaalrestaurant. Het slachtoffer was de 25-jarige Lucas de Ruwe uit Maarsbergen. De rechter veroordeelde K. voor het toebrengen van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg.

De mishandeling, in juli, volgde op een nachtelijke ruzie tussen K. en de vriendengroep van De Ruwe. Aanvankelijk suste het personeel van de Utrechtse grillroom die ruzie, waarop K. wegging.

Uit camerabeelden blijkt dat hij even later terugkwam, op De Ruwe afliep en hem twee keer tegen het hoofd sloeg. Toen De Ruwe op de grond lag, probeerde K. hem nogmaals te raken. De Ruwe raakte zwaargewond en overleed vijf dagen later in een ziekenhuis.

Woedeaanval

Volgens de rechter had K., die ook 25 is, kunnen weten dat hij met zijn klappen zwaar lichamelijk letsel zou veroorzaken. Van voorbedachte raad was echter geen sprake, zei de rechter. Het betrof eerder een woedeaanval.

K. heeft een strafblad met veel geweldsmisdrijven. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel tegen hem geëist.