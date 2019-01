7 jaar geëist voor fatale mishandeling in afhaalrestaurant Utrecht

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van zeven jaar geëist vanwege een mishandeling met dodelijke afloop. Het gaat om de Utrechter Dirk K., die in juli ruzie kreeg met de eveneens 25-jarige Lucas de Ruwe uit Maarsbergen.

De ruzie was in een afhaalrestaurant in Utrecht. De Ruwe werd door K. tegen zijn hoofd geslagen en zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij enige dagen later.

De officier van justitie zei dat Dirk K. wist dat hij door de harde klappen te geven het slachtoffer zware verwondingen zou kunnen toebrengen. Het was volgens de officier geen reflex, maar hij had vooraf de tijd om na te denken wat hij zou doen.

K. beweert zelf dat hij werd belaagd door het slachtoffer en twee vrienden. Ze waren dronken uit een taxi gestapt en zouden de tas van K. hebben willen pakken. Hij zegt daarbij dat hij geslagen is. Toen hij ze even later in het restaurant zag, raakte hij naar eigen zeggen in paniek en deelde hij zonder erbij na te denken klappen uit.