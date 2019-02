Minister waarschuwt: politie gaat flink handhaven op appen op de fiets

Minister Grapperhaus waarschuwt mensen die appen op de fiets dat ze wel degelijk een boete van 95 euro kunnen verwachten. "We gaan flink handhaven, zeker in de eerste periode."

Gisteren werd bekend dat fietsers die na 1 juli op appen worden betrapt, een hoge boete kunnen krijgen. Grapperhaus bespreekt dat plan vandaag in de ministerraad.

Critici zeiden meteen dat de kans dat een appende fietser een bon krijgt, heel klein is. Maar de minister van Justitie en Veiligheid ontkent dat. "Je moet er rekening mee houden dat je een gerede kans hebt, dat je wordt staande gehouden. We gaan de mensen heel duidelijk laten zien dat dit gevaarlijk verkeersgedrag is, en dat we het aanpakken."