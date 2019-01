Brussel bezorgd over export vlees van zieke Poolse koeien

Het hoofd van de Poolse veterinaire dienst heeft gezegd dat het om één slachthuis in de regio Mazovia gaat dat zal worden vervolgd. Volgens hem is er 9500 kilo fout vlees op de markt gekomen en is er 2700 kilo geëxporteerd. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Europa bezorgd

Maar de Europese Commissie is bezorgd en heeft Polen opgeroepen de verkoop van vlees van zieke koeien tegen te gaan. Maandag vertrekken Europese experts naar Polen om de zaak te controleren.

In de reportage in het tv-programma Superwizjer is te zien hoe een veetransport in het donker bij de slachterij aan komt. Sommige dieren kunnen niet lopen en worden gebonden aan hun poten met een lier uit de vrachtwagen getakeld.

Een als werknemer vermomde medewerker van het programma filmt in het slachthuis hoe de slachters bij het slachten tumoren en kneuzingen wegsnijden, zodat het vlees er uitziet alsof het van gezonde dieren komt. Pas de volgende ochtend wordt het vlees gecontroleerd door een veearts, waarna het legaal verkocht kan worden.

Verleidelijk

Tijdens de undercoveroperatie van drie weken heeft Superwizjer 28 koeien geteld die voor de slacht niet meer op hun poten konden staan. Volgens het programma is het voor boeren verleidelijk om door illegale slacht van hun zieke dieren af te komen.

Deze zijn namelijk een dubbele kostenpost. Ze mogen niet voor de slacht worden aangeboden en de beesten laten afvoeren kost ook geld. Daarom worden ze vaak goedkoop aangeboden op de zwarte markt. In Polen zouden zo'n driehonderd handelaren in zieke koeien opereren.

De Poolse veeindustrie maakt zich grote zorgen over het imago van de veehouderij. Het land is een grote exporteur van rundvlees, circa tachtig procent van de jaarlijkse productie gaat in enige vorm de grens over. In 2017 ging het om 415 miljoen kilo.