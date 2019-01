Straatnamen Rotterdam vaker vernoemd naar vrouwen en minderheden

Nieuwe straten in Rotterdam worden vanaf nu vaker vernoemd naar vrouwen of minderheden. Het gemeentebestuur is akkoord gegaan met een voorstel voor meer diversiteit bij straatnamen.

Bijna een jaar terug diende D66, gesteund door GroenLinks, NIDA, SP en de PvdA, daar een initiatiefvoorstel voor in. De partijen vonden dat "het straatnamenregister een heel eenzijdig beeld van de Rotterdamse geschiedenis liet zien. Wat in een divers Rotterdam niet langer kan."