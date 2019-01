Dode na zwaar ongeval met vrachtwagens bij Venlo

Bij een kettingbotsing met een aantal vrachtwagens ten noorden van Venlo is een chauffeur om het leven gekomen. Een andere bestuurder raakte zwaargewond.

Het ongeluk was vanmiddag rond 14.00 uur op de Duitse snelweg A40, bij de parkeerplaats Tomm Heide en de afslag Wachtendonk, net ten oosten van Venlo. Daar was een file ontstaan vanwege reparaties aan de weg bij het knooppunt Zaarderheiken in de A67.