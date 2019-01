Europarlement erkent Guaidó als president van Venezuela

Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid Juan Guaidó erkend als de nieuwe president van Venezuela. In een verklaring staat dat het parlement Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot staatshoofd, beschouwt als de enige wettelijke interim-president tot er vrije verkiezingen zijn gehouden.

Het parlement roept de regeringen van alle landen van de Europese Unie op om Guaidó eveneens te erkennen. Het heeft op het gebied van buitenlands beleid van de EU geen concrete macht, maar de besluiten van het EP hebben wel invloed.

Gezamenlijk standpunt

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt heeft zich ook uitgesproken voor erkenning van de 35-jarige Guaidó, die voorzitter is van het Venezolaanse parlement. Hunt zei voorafgaande aan een top van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Boekarest dat hij hoopt dat de Europese Unie een gezamenlijk standpunt hierover inneemt.

Europa beschuldigt Maduro weliswaar van verstikking van de democratie, maar het erkennen van een niet-gekozen president roept in Europese landen weerstand op uit angst voor precedentwerking. Desalniettemin hebben het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland te kennen gegeven dat ze Guaidó zullen erkennen als de gekozen president Maduro niet binnen acht dagen nieuwe verkiezingen uitschrijft.

Hielenlikkers

Maar Maduro heeft deze eisen verworpen en noemde ze een onacceptabel ultimatum van de corrupte elite van uitgespeelde koloniale mogendheden. "De Europese leiders zijn hielenlikkers die knielen achter Donald Trump", zei hij afgelopen weekend.

De Verenigde Staten hebben Guaidó meteen erkend, evenals de meeste landen in Latijns-Amerika. Voor Maduro is essentieel dat de legertop achter hem blijft staan. Er zijn vooralsnog geen tekenen dat dat aan het veranderen is.