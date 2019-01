Beatrix viert 81ste verjaardag

Prinses Beatrix viert vandaag haar 81ste verjaardag. Vorig jaar hield ze voor haar kroonjaar nog een feest in het Paleis op de Dam, voor vandaag staan er geen activiteiten in de openbare agenda.

Gisteren opende de prinses het Rembrandtjaar met een bezoek aan een tentoonstelling in het Mauritshuis. In het jaar dat de schilder 350 jaar dood is, vertoont het museum alle eigen stukken die nu of vroeger aan hem werden toegeschreven: elf echte, vijf afvallers en twee twijfelgevallen.

Beatrix werd door directeur Emilie Gordenker langs de werken geleid.

Sluis

De eerste activiteit die voor Beatrix gepland staat na haar verjaardag, is de opening van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein. Volgende week woensdag opent ze deze uitbreiding van de sluis tussen Amsterdam en Rotterdam, waar jaarlijks 50.000 schepen passeren.

De sluis was in 1938 het eerste project dat vernoemd werd naar de pasgeboren troonopvolger Beatrix. Als koningin was ze ook aanwezig bij de viering van het 50-jarige bestaan ervan.

Paarden

Zes jaar na haar troonsafstand verschijnt de voormalig koningin nog geregeld in het openbaar. Zo bezocht Beatrix afgelopen week met nicht Margarita het hippisch evenement Jumping Amsterdam, waar ze duidelijk meeleefde met de deelnemers.