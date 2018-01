Beatrix 80: nog altijd zeer geïnteresseerd, levendig en toegankelijk

Dominee Klaas van der Kamp kijkt in de foyer van Vredenburg van afstand toe hoe prinses Beatrix geanimeerd staat te praten met de bisschop van Rotterdam. In de tijd dat Van der Kamp nog voorzitter was van het netwerk begeleidde hij de koningin als zij om het jaar de bijeenkomst bezocht.

Ziet hij verschil sinds Beatrix koningin-af is? Van der Kamp: "Er zit iets meer ontspanning in. Dat zie je ook in de zaal, als er wat dingen gebeuren die niet zo in het protocol staan. Die laat ze over zich heen komen en ze straalt uit dat het goed is. Maar door alles heen zit ook gewoon een professionele vrouw die snapt wat haar taak is en hoe belangrijk zij is voor de samenbinding. Want laten we eerlijk zijn: dat al deze mensen hier zijn en dat alle religies op het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn, is echt te danken aan haar aanwezigheid."

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de prinses publiceerde de RVD vandaag deze foto's van Beatrix met haar (klein)kinderen bij kasteel Drakensteyn.