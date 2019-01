Onrust in Venezuela is niet altijd te zien, maar wel altijd te voelen 

Massaprotesten, een machtsstrijd tussen een gekozen en een zelfverklaarde president, en een economische crisis die alsmaar erger wordt. Dat waren de afgelopen dagen de berichten uit Venezuela. Toch is het beeld op straat anders, ziet correspondent Marc Bessems. Hij is sinds gisteren in de hoofdstad Caracas. "Het is misschien vreemd om te zeggen, maar eigenlijk is er weinig te merken van onrust en opstand."

Althans: het grootste deel van de dag. Want ook vandaag werd er weer gedemonstreerd tegen president Maduro, zij het voor korte tijd. Parlementsvoorzitter Juan Guaidó, die sinds vorige week door onder meer de VS als president wordt erkend, had zijn volgers opgeroepen om rond het middaguur de straat op te gaan voor een kort protest.

Veel mensen gaven aan die oproep gehoor: