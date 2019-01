May begint nieuwe missie binnen Europese Unie

De Britse premier May maakt vandaag een begin met haar missie om bij de Europese Unie een andere regeling voor de grens met Ierland te bewerkstelligen, maar die poging lijkt tot mislukken gedoemd.

Tegen de avond staat een telefoongesprek met voorzitter Tusk van de raad van Europese regeringsleiders op het programma. Zoals andere Europese hoofdrolspelers ook al hebben betoogd, liet Tusk gisteravond na de stemming in het Lagerhuis meteen weten dat de brexit-deal met het Verenigd Koninkrijk niet kan worden opengebroken.

Het Lagerhuis machtigde May met een kleine meerderheid om nieuwe onderhandelingen over de grenskwestie te beginnen, maar kort voor het eerste gesprek met Tusk zegt May dat haar regering er nog niet uit is op welk punt de grensregeling gewijzigd zou moeten worden.

Geen alternatief

De voornaamste EU-onderhandelaars, Michel Barnier en de Duitse Sabine Weyand, hebben keer op keer herhaald dat alle opties zijn nagegaan en dat in goed overleg met de Britten is gekozen voor de zogenoemde backstopregeling.

Die komt erop neer dat een regeling van kracht wordt om te voorkomen dat een harde grens ontstaat tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. De regeling geldt voor onbepaalde tijd, tot een definitief akkoord is gesloten.

Tot het zover is blijft het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken van de Europese douane-unie. De Britse brexit-voorstanders zijn fel op de regeling tegen, omdat ze vrezen dat die het argument wordt om de Britten in de Europese Unie te houden.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Coveney zei ook dat de brexit-onderhandelaars uitputtend alle mogelijkheden hebben bekeken, en dat de huidige regeling de beste is gebleken.

May-Corbyn

Het Lagerhuis nam gisteren met geringe meerderheid ook een niet-bindende motie aan die het onwenselijk noemt dat het VK zonder nadere afspraken uit de EU stapt, via de zogenoemde no-deal.

Labour is uitgesproken tegen een no-deal. Vanmiddag is er ook een gesprek tussen premier May en oppositieleider Corbyn, waarin zij zullen proberen op één lijn te komen over de voorwaarden voor de brexit. Maar een doorbraak in dat gesprek wordt niet verwacht.