'Minister, kijk welke lippenbalsems voor kinderen schadelijk zijn'

De Consumentenbond wil dat minister Bruins van Volksgezondheid onderzoekt in welke lippenbalsems schadelijke stoffen zitten. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat veel balsems voor kinderen ingrediƫnten bevatten die mogelijk kankerverwekkend zijn.

De Belgische consumentenbond testte 21 lippenbalsems die te koop zijn bij winkelketens als Kruidvat, Hema, H&M en Claire's. De producten zijn gericht op kinderen en jongeren en hebben zoete smaken als aardbei, cola en sinas. Op de verpakkingen staan vaak afbeeldingen van bekende film- en stripfiguren, zoals Disney-prinsessen of Hello Kitty.

In 15 van de 21 geteste lippenbalsems zitten stoffen waarvan wordt vermoed dat ze kankerverwekkend zijn. De Consumentenbond noemt de onderzoeksresultaten alarmerend, omdat de kans bestaat dat kinderen de stoffen binnenkrijgen.

Het is echter onduidelijk in welke mate deze stoffen in de balsems zitten en hoe groot het gevaar voor de gezondheid is. "Het is niet zo dat je meteen ziek wordt als je zo'n lippenbalsem gebruikt", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond.

Stoffen niet op de verpakking

De organisatie wil niettemin dat de minister een onderzoek begint en ook kijkt naar het gebrek aan informatie over deze schadelijke stoffen op de verpakkingen. De stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn - aromatische en verzadigde koolwaterstoffen - staan vaak niet vermeld op de lijst van ingrediƫnten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft nog nooit onderzoek gedaan naar de lippenbalsems en is dat vooralsnog ook niet van plan. De toezichthouder zegt dat er geen landelijke of Europese regels zijn voor deze stoffen.

"Hoewel Europa het gebruik van deze stoffen toelaat, zien wij ze liever niet in lippenbalsems, tenzij in minieme hoeveelheden", schrijft de Belgische consumentenbond op de website. De organisatie onderzocht in 2017 ook lippenbalsems voor volwassenen. Ook die producten bleken deze stoffen te bevatten.