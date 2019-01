Venezolaanse oppositieleider Guaidó mag het land niet meer uit

Het hooggerechtshof van Venezuela heeft oppositieleider Juan Guaidó verboden het land te verlaten. Ook worden op verzoek van de aanklager de banktegoeden van Guaidó bevroren. De maatregelen zetten het conflict tussen hem en president Maduro verder op scherp.

Guaidó geniet als voorzitter van het parlement politiek nog wel immuniteit. Maar de vraag is hoelang nog. Justitie in Venezuela is een strafrechtelijk onderzoek gestart vanwege anti-regeringsactiviteiten.

Guaidó riep zichzelf een week geleden uit tot interim-president van het land. Op straat in de hoofdstad Caraças legde hij voor tienduizenden aanhangers de eed af. Volgens Guaidó was dat gerechtvaardigd vanwege het wanbeleid van Maduro, waardoor Venezuela ondanks enorme olievoorraden sociaal-economisch is ingestort en miljoenen mensen het land zijn ontvlucht.

De Verenigde Staten waren er als de kippen bij om Guaidó te steunen als interim-president en Europese landen hebben Maduro een ultimatum gegeven. Als hij niet snel verkiezingen uitschrijft, zullen ook zij Guaido erkennen als de vervanger van Maduro. Die kan op zijn beurt nog rekenen op de steun van grootmachten als Rusland en China, waardoor het conflict een internationale dimensie krijgt.

Bolton waarschuwt

Voordat het Venezolaanse hooggerechtshof Guaidó verbood het land te verlaten, had de VS nog gewaarschuwd om hem met rust te laten. Nationaal veiligheidsadviseur John Bolton zei via Twitter dat er zware consequenties volgen voor hen die Guaido iets aandoen of de democratische bewegingen ondermijnen.

Washington deelde maandag al een harde tik uit aan het bewind van Maduro door sancties op te leggen aan het staatsoliebedrijf PDVSA. De export van Venezolaanse ruwe olie naar de VS komt daardoor stil te liggen. Ook zijn tegoeden van het bedrijf in de VS bevroren. Tegelijkertijd komen Venezolaanse tegoeden nu toe aan Guaidó, zei Washington.

Voor vandaag heeft Guaidó Venezolanen opgeroepen massaal te staken. De oppositie hoopt dat het leger partij kiest voor Guaidó, maar tot nu toe lijkt in elk geval de legertop Maduro te blijven steunen. Die toonde zich zelf gisteren ook strijdbaar. Hij kondigde aan dat het aantal reservisten wordt opgevoerd tot twee miljoen. Deze burgermilitie was ooit ingesteld door Maduro's voorganger Chavez om het reguliere leger te ondersteunen. "Wij staan aan de goede kant van de geschiedenis", hield Maduro gisteren in een toespraak zijn gehoor van militairen voor.