In Venezuela staan de wereldmachten tegenover elkaar

VS

Dan de landen die Juan Guaidó steunen. Om te beginnen: Amerika. Dat land importeert een half miljoen vaten olie per dag uit Venezuela. Het is één van hun belangrijkste olie-leveranciers. In het verleden dreigde wijlen president Chávez geregeld om de oliekraan dicht te draaien. Inmiddels is er een nieuwe situatie ontstaan, nu de VS de regering-Maduro niet langer wil betalen voor de olie. Dat kan betekenen dat Venezuela geen olie meer zal leveren.

Door de chaos in het land komen ook duizenden vluchtelingen uit Venezuela naar Amerika, iets waar president Trump niet op zit te wachten. Verder is de VS bang dat Venezuela zijn linkse politieke systeem exporteert naar andere landen in de regio. En zolang Maduro aanblijft, zullen Rusland en China meer invloed krijgen in de regio, die traditioneel geldt als de 'achtertuin' van Amerika.

Europa

Zes Europese landen, waaronder Nederland, kiezen voor een harde lijn: ze eisen dat Venezuela binnen een week verkiezingen houdt. Als dat niet gebeurt zullen ze Guaidó erkennen als leider Venezuela. De EU ging daar grotendeels in mee, maar was iets voorzichtiger omdat sommige lidstaten nog niet bereid bleken om partij te kiezen tegen Maduro.

Bij de linkse Syriza-regering in Griekenland leeft nog een zekere sympathie voor Maduro. In Oostenrijk zit de FPÖ in de regering, een partij die banden onderhoudt met het Kremlin. Ook de Vijfsterrenbeweging in Italië is ertegen, zegt prominent lid Alessandro Di Battista: "Hebben we niets geleerd van Assad en Kadhafi? Wie is de EU om een ander land te zeggen wat het moet doen?"

Latijns-Amerika

Behalve Cuba en ook Bolivia - samen met Venezuela lid van de Bolivariaanse Alliantie voor Amerika - willen de meeste landen in de regio het vertrek van Maduro. Anders dan in het verleden hebben die landen rechtse regeringen, die achter de Amerikanen staan. President Macri van Argentinië noemt Maduro "een dictator". Bovendien zijn er al drie miljoen mensen gevlucht uit Venezuela; voor de landen in de regio een fors probleem. Met name voor Colombia, waar zich ruim één miljoen Venezolanen hebben gevestigd.