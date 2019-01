Tweede oud-rechercheur opgepakt in onderzoek naar Bende van Nijvel

De wapenvondst in het kanaal bij het plaatsje Ronquières in 1986 was een doorbraak. De gevonden wapens en buit konden worden gelinkt aan meerdere overvallen, waardoor vast kwam te staan dat die door één bende waren gepleegd. Maar uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de lading slechts enkele dagen voor de vondst was gedumpt in het water. Een jaar eerder was op die plek al eens gezocht - toen werd niets gevonden.

'Raar'

V. had het initiatief genomen om opnieuw te duiken. Hij concludeerde op basis van politieverslagen, die A. zou hebben aangeleverd, dat er nog niet grondig genoeg was gezocht op de locatie. Justitie verdenkt V. en A. ervan dat ze getipt zijn door een informant. De twee gepensioneerde rechercheurs hebben dat altijd ontkend.

"Het was wel raar natuurlijk", zegt Van Slooten. "Een jaar daarvoor was er ook gezocht en niets gevonden - en nu vonden ze wel wat. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nu de centrale vraag." Als er daadwerkelijk een informant is gebruikt dan kan dat van groot belang zijn voor het onderzoek naar de overvalreeks.

De Reus

Twee jaar geleden kwam de zaak in een stroomversnelling, toen een ex-rijkswachter op zijn sterfbed bekende dat hij 'de Reus' uit de bende was. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat de man niet de waarheid had gesproken. Het strafrechtelijk onderzoek heeft nu geleid naar de twee gepensioneerde rechercheurs.