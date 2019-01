Canadese tuinman bekent 'plantenbakmoorden'

Een Canadese tuinman heeft toegegeven dat hij achter de dood van acht mannen zit. Zij verdwenen tussen 2010 en 2017. De meeste van hen hadden banden met de lokale homogemeenschap in de stad Toronto.

De hovenier zit vast sinds vorig jaar januari. In een tuin waar hij werkte, vond de politie in grote plantenbakken de stoffelijke resten van zeven mensen. In een ravijn in de buurt werd het lichaam van een achtste slachtoffer gevonden.

De 67-jarige Bruce McArthur gaf vandaag bij de behandeling van de rechtszaak toe dat hij achter de moorden zit. Hij stond op en zei "schuldig" toen de aanklachten werden voorgelezen. Zijn daden hadden volgens de man een seksueel karakter: een deel van de slachtoffers verkrachtte hij. De hoogte van zijn straf wordt later bepaald.

Onopvallende slachtoffers

McArthur leek zijn slachtoffers doelbewust te kiezen. Zo koos hij voor mannen uit het Midden-Oosten of Zuid-Azië, die weinig sociale contacten hadden in de Canadese samenleving en van wie een verdwijning dus niet zou opvallen.

Een van de slachtoffers verzweeg tegen zijn familie dat hij homo was vanwege zijn islamitische achtergrond. Een ander was een immigrant met drugsproblemen en een derde slachtoffer was dakloos, rookte cocaïne en was prostitué. Sommige slachtoffers werden al in 2010 vermoord, maar ook in 2017 werden nog twee mensen om het leven gebracht.

De zaak kwam pas aan het rollen toen de 49-jarige homorechtenactivist Andrew Kinsman in 2017 een dag na een Gay Pride verdween. Vrienden van hem schakelden al snel na de vermissing de politie in, die McArthur een half jaar later wist aan te houden.