Onderzoek naar seriemoordenaar leidt naar zes lichamen in tuin Toronto

In een tuin in de Canadese stad Toronto heeft de politie stoffelijke resten gevonden van zes mensen. Ze zijn mogelijk om het leven gebracht door de 66-jarige Bruce McArthur. Hij is al aangeklaagd voor de moord op vijf mannen in een deel van Toronto dat bekendstaat als het centrum van de lokale homogemeenschap.

De lichamen werden gevonden in een tuin waar McArthur als tuinman werkte. Hij mocht daar zijn gereedschap stallen, in ruil voor het maaien van het gras. Eerder vond de politie al de resten van drie mensen in de tuin, maar daar zijn nog eens drie lichamen bijgekomen.

McArthur werd op 18 januari opgepakt door de politie. Wekenlang heeft de politie de tuin doorzocht. De zoektocht liep vertraging op door het koude weer, waardoor de grond bevroren was. Ook op het terrein van dertig andere klanten van de vermeende seriemoordenaar is onderzoek gedaan.