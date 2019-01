Meer en meer bedrijven kijken mee terwijl jij surft

"Al die partijtjes hebben weer contracten met elkaar en grotere platforms om data uit te wisselen", zegt Van Eijk. Daardoor komt informatie over jouw surfgedrag ongemerkt bij allerlei andere bedrijven terecht.

En dat is vaak niet duidelijk voor de gebruiker, zelfs niet voor Van Eijk. "Soms wordt informatie aan de achterkant uitgewisseld, zonder dat dat in je browser te zien is", zegt hij. In potentie kunnen zo duizenden partijen meekijken met je surfgedrag, heeft Van Eijk berekend.

Privacywet

Uiteindelijk is de vraag of dit allemaal mag van de privacywetgeving. "Het wordt zo heel lastig om je privacyrechten uit te oefenen", zegt Van Eijk. Volgens de privacywetgeving heb je bijvoorbeeld recht om informatie over jouw dossier op te vragen bij het bedrijf dat die informatie verwerkt. Maar dat is lastig als niet bekend is bij wie die informatie is opgeslagen.

Bovendien moeten gebruikers, als ze toestemming geven voor dit soort technieken, wel begrijpen wat er met hun data gebeurt en aan wie ze precies toestemming geven. Dat is in veel gevallen helemaal niet zo. "Op veel websites word je niet of slecht geïnformeerd over met welke bedrijven je te maken hebt", zegt Van Eijk.