Coalitieoverleg kinderpardon was 'constructief', maar oplossing is er nog niet

De coalitie heeft nog geen oplossing gevonden voor het meningsverschil over een versoepeling van het kinderpardon. Wel is er "constructief" gesproken, zijn er "goede vorderingen" gemaakt en zijn er "stappen" gezet, zo zeiden de fractievoorzitters van CDA, D66 en ChristenUnie na afloop van een overleg vanavond op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Over de inhoud van de gesprekken wilde geen van de partijen iets kwijt. "In het belang van het proces doen we hierover geen verdere mededelingen", sprak CDA-leider Buma. D66-voorman Jetten zei: "We zijn er nog niet". VVD-fractievoorzitter Dijkhoff kwam niet door de hal van het ministerie naar buiten en gaf nog geen reactie.

Conflict

Al dagen is de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naarstig op zoek naar een oplossing voor een hoogoplopend conflict over het verruimen van de regels over het uitzetten van asielkinderen. De VVD is daartegen en beroept zich daarbij op afspraken in het regeerakkoord.

De drie andere fracties willen dat de regels soepeler worden, omdat ze in de praktijk volgens die partijen niet werken. De afgelopen dagen slaagden de partijen er in allerlei onderlinge gesprekken niet in om dichter bij elkaar te komen.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over een mogelijke versoepeling van het kinderpardon.

Kijk hier naar de uitleg over het kinderpardon: